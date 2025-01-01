Пермская «Парма» крупно уступила саратовскому «Автодору» Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 января, на стадионе «Кристалл» в Саратове прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Автодор» и пермская «Парма». В итоге встреча закончилась с убедительным преимуществом хозяев площадки 94:63.

Лишь в третьем игровом отрезке «Парма» смогла навязать борьбу саратовцам, выиграв этот период с перевесом в три очка.

Самым результативным игроком команды из Перми стал американский центровой Ройс Хэмм, который набрал 11 очков, сделал три подбора, отдал одну передачу и заблокировал один бросок соперника.

В свою очередь, лидером по очкам в составе саратовского «Автодора» стал нигерийский защитник Калеб Агада, которому удалось заработать 31 очко, а также реализовать три подбора, две передачи и три перехвата.

Следующий матч «Парма» проведёт на своем поле 29 января, где её противником станет «Уралмаш» из Екатеринбурга.

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