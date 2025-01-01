Алёна Бронникова Владелица сети пекарен «Хлебница» в Перми расторгает договоры аренды помещений Суд отказал в снятии запрета на работу торговой точки Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой Индустриального районного суда Пермского края

В Индустриальном районном суде 31 января состоялось заседание по делу о сети пекарен «Хлебница» в Перми. Владелице Юлии Гагариной не удалось досрочно снять запрет на работу торговой точки по ул. Советской Армии, 27, приостановленной неделей ранее.

Как сообщает Properm.ru, представители ИП просили суд отменить постановление Роспотребнадзора, поскольку договор аренды с собственником помещения был расторгнут, вывеска снята, оборудование вывезено, а двери опечатаны. Однако судья Марина Мациевская отметила, что договор аренды и его расторжение не связаны с требованиями Роспотребнадзора. Наказание было вынесено из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, перед Новым годом и в первых числах января в медучреждения Перми начали массово обращаться горожане с признаками пищевого отравления. В Роспотребнадзоре зафиксировали случаи сальмонеллёза, связанные с употреблением купленных пострадавшими продуктов в пекарнях «Хлебница». Ведомство добилось приостановки работы нескольких точек.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело. Исполнительный директор сети в Перми Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина были отправлены под домашний арест до 9 марта. В четверг, 23 января, Индустриальный районный суд приостановил деятельность ещё одной пекарни «Хлебница» — по ул. Советской Армии, 27.

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