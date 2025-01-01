Алёна Бронникова Старейший ювелирный магазин Прикамья закрыл точку в ТРК «Столица» На освободившуюся площадку уже найден арендатор Поделиться Твитнуть

Елена Синица

Старейшая сеть магазинов ювелирных украшений в Прикамье «Аметист» закрыла салон на первом этаже ТРК «Столица» в Перми. Это помещение бренд занимал более пяти лет.

Как рассказали представители компании «В курсе.ру», планов по запуску нового магазина на другой площадке пока нет. В связи с чем было принято решение о закрытии магазина в «Столице», не раскрывается. При этом в самом ТРК уточнили, что на освободившееся торговое помещение уже найден арендатор, но договор с ним пока не заключён.

Первый ювелирный магазин «Аметист» в Перми был открыт в 1952 году. Сейчас бренд представлен сетью из пяти торговых точек в краевой столице на Комсомольском проспекте, 58, в торговых центрах «IMall», «Планета» и «Астраханский», а также в ТЦ «ЦУМ» в Березниках.

На данный момент сетью владеет индивидуальный предприниматель Лиана Шайгазамова из Свердловской области. По данным Сбис, ИП зарегистрирован в 2013 году, основной вид деятельности — торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах.

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