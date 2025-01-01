Автобусы в Перми пустят в объезд участка улицы Мира Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми, в связи с проведением работ на коммунальных сетях в районе перекрёстка улиц Мира и 9 Мая, 1 и 2 февраля автобусные маршруты №3, 13, 27, 28, 40, 62 и 72 пустят в объезд участка ул. Мира от ул. Братьев Игнатовых до ул. Советской Армии. Изменения коснутся рейсов, следующих из центра города. Об этом сообщает гортранс.

Что касается автобусов №12, то они будут следовать полукольцом по шоссе Космонавтов, улицам Качалова, Мира и Братьев Игнатовых.





Ранее о замене трубопровода в районе перекрёстка улиц Мира и 9 Мая сообщили в компании «Т Плюс» и предупредили о том, что на этом участке ул. Мира с 23:00 31 января до 06:00 3 февраля ограничат движение транспорта. При этом замена трубопровода будет синхронизировано с укладкой новых трамвайных путей.





Напомним, что с 24 по 27 января на данном участке для ремонтных работ уже перекрывали движение транспорта.

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