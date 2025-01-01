На улице Мира в Перми вновь ограничат движение машин А в домах возможны временные перебои с отоплением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на участке ул. Мира с 23:00 31 января до 06:00 3 февраля вновь ограничат движение транспорта. Пермские тепловые сети здесь будут менять трубопровод. При этом мероприятие синхронизировано с укладкой новых трамвайных путей.

«На время работ будут перекрыты две полосы автодороги ул. Мира на перекрестке с ул. 9 Мая при движении в сторону ул. Советской Армии. Просим водителей учитывать это при выборе маршрута», — сообщили в «Т Плюс»

В компании также отметили, что возможны временные перебои в подаче тепла.

Ранее на данном участке для ремонтных работ с 24 по 27 января уже перекрывали движение транспорта.

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