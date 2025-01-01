На улице Мира в Перми ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Индустриальном районе Перми на ул. Мира временно будет ограничен проезд транспорта. Автомобили не смогут двигаться по двум полосам ул. Мира на перекрестке с ул. 9 Мая в сторону ул. Советской Армии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся с 23:00 24 января до 6:00 27 января.

Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ на участке теплосети. Работы выполняются по заказу ПАО «Т Плюс». Заказчику дано указание установить необходимые дорожные знаки. Водителям рекомендуется заранее продумать пути объезда и выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 21 по 23 января включительно в Перми закрыт проезд автотранспорта по ул. Рабоче-Крестьянской на участке от дублёра ул. Революции до ул. Фонтанной.

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