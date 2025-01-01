В Перми с 21 января перекроют проезд по улице Рабоче-Крестьянской Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

С 21 по 23 января включительно в Перми будет закрыт проезд автотранспорта по ул. Рабоче-Крестьянской на участке от дублёра ул. Революции до ул. Фонтанной.

Эти ограничения вызваны проведением работ по ремонту водопровода, который осуществляет компания «Новогор-Прикамье». Как сообщили в организации, планируется обновление колодца на магистральном канализационном коллекторе.

Водителям рекомендуется заранее продумать свой маршрут.

Ранее в пресс-службе министерства транспорта Прикамья сообщили, что в Перми временно ограничили движение возле дома по ул. Пермской, 86. Это связано с работами по реконструкции дома и обеспечением безопасности дорожного движения.

Ограничение движения всех видов транспортных средств будет действовать до 00:00 1 октября 2025 года.

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