Власти ограничат движение на участке улицы Пермской Его закроют до начала октября Поделиться Твитнуть

Фото: минтранс Пермсокого края

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Прикамья, в краевой столице временно ввели ограничения на ул.Пермской, 86. Это связано с проведением работ по реконструкции дома и обеспечением безопасности дорожного движения.

Ограничение для всех видов транспортных средств будет действовать до 00:00 часов 1 октября 2025 года.

В краевом минтрансе попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Как ранее писал «Новый компаньон», автомобилистов предупредили о продлении ограничения движения по ул. Окулова в Перми. Движение ограничено по ул. Окулова в сторону пл. Гайдара по одной полосе. Ограничение будет действовать до 00:00 1 марта.

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