Елена Синица
Ограничение движения по улице Окулова в Перми продлили до 1 марта
Движение ограничено по ул. Окулова в сторону пл. Гайдара по одной полосе
Автомобилистов предупредили о продлении ограничения движения по ул. Окулова в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное министерство транспорта.
Как уточнили в ведомстве, движение ограничено по ул. Окулова в сторону пл. Гайдара по одной полосе. Ограничение будет действовать до 00:00 1 марта.
Водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.
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