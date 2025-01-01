Елена Синица Ограничение движения по улице Окулова в Перми продлили до 1 марта Движение ограничено по ул. Окулова в сторону пл. Гайдара по одной полосе Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Автомобилистов предупредили о продлении ограничения движения по ул. Окулова в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное министерство транспорта.

Как уточнили в ведомстве, движение ограничено по ул. Окулова в сторону пл. Гайдара по одной полосе. Ограничение будет действовать до 00:00 1 марта.

Водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось , что пять человек — два пассажира и три водителя — пострадали в массовом ДТП в Перми возле остановки «Сочинская». Авария случилась около 22 часов 16 января.

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