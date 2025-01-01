Елена Синица
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Перми возле остановки «Сочинская»
Среди пострадавших два пассажира и три водителя
В жёстком массовом ДТП в Перми возле остановки «Сочинская» (м/р Пролетарский) пострадали пять человек — два пассажира и три водителя. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Всё случилось около 22 часов 16 января. Как сообщали очевидцы произошедшего, «водитель Subaru выехал на встречную полосу движения, снёс две машины и зацепил людей». К месту происшествия приехали спасательные службы, несколько машин скорой помощи и реанимационная бригада.
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