Елена Синица Пять человек пострадали в массовом ДТП в Перми возле остановки «Сочинская» Среди пострадавших два пассажира и три водителя Поделиться Твитнуть

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В жёстком массовом ДТП в Перми возле остановки «Сочинская» (м/р Пролетарский) пострадали пять человек — два пассажира и три водителя. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Всё случилось около 22 часов 16 января. Как сообщали очевидцы произошедшего, «водитель Subaru выехал на встречную полосу движения, снёс две машины и зацепил людей». К месту происшествия приехали спасательные службы, несколько машин скорой помощи и реанимационная бригада.

«16 января в 21.40 водитель 1993 г.р., управляя а/м «Субару», двигаясь по ул. Докучаева в направлении ул. Сочинской, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с а/м "Рено" и "Ниссан», — рассказали perm.aif.ru в региональном МВД.





В аварии пострадали водители всех автомобилей и два пассажира «Субару». Ведётся проверка.

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