На прилавки магазинов Прикамья могли попасть ядовитые шпроты Поделиться Твитнуть

фото со страницы ВКонтакте администрации Александровского округа

В министерство промышленности и торговли Пермского края поступило письмо из Управления Роспотребнадзора по Прикамью о выявлении пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам. Не исключено, что товар мог быть завезён в наш регион и попасть на прилавки торговых точек.

Речь идёт о рыбных консервах «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» «ТМ «За родину». По результатам лабораторных испытаний установлено, что в этой продукции может содержаться ботулотоксин. Употребление в пищу таких консервов категорически запрещается, это может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Информацию о потенциально ядовитом товаре в настоящее время на своих страницах в соцсетях размещают чиновники администраций округов региона.

Жителям не рекомендуют приобретать такие консервы, но если они обнаружат их в магазинах, то нужно сообщить об этом властям.

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