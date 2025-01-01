В Пермском крае из нарколаборатории изъяли 35 кг мефедрона Поделиться Твитнуть

Жителя Удмуртской Республики арестовали за организацию нарколаборатории в Пермском муниципальном округе. В ходе операции было изъято 35 кг мефедрона и более 161 кг прекурсоров, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что мужчина наладил в жилом помещении кустарное производство опасного наркотического вещества.

Как передаёт ВЕТТА, в отношении его возбуждено дело по части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или транспортировка прекурсоров и наркотиков в особо крупных размерах). Мужчине предъявили обвинение, он арестован.

В настоящее время проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия для выяснения всех деталей деятельности организатора нарколаборатории.

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