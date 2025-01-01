В новом пермском зоопарке почти закончили возведение обезьянника Во всех объектах уже есть отопление и электричество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском зоопарке, который возводится в микрорайоне Нагорный, строители приступили к внутренним отделочным работам в здании для парнокопытных и почти закончили возведение обезьянника. Об этом в своём телеграм-канале рассказал советник губернатора Пермского края по строительству Павел Черепанов.

«Строители завершили ряд вольеров и уже приступают к внутренней отделке. Завершаются работы в здании для животных африканских саванн: на финишной прямой декоративная покраска стен, идут внутренние работы в технических помещениях», — написал Черепанов.

По словам чиновника, во всех объектах уже есть электричество и отопление.

В начале января «Новый компаньон» сообщал, что первые строения нового зоопарка по ул. Свиязева, 17в получили лицензию. В их числе кормокухня, ветлечебница в санитарно-карантинном блоке, вольеры для копытных, хищников и хищных птиц. Зоологи занимаются подготовкой вольеров для переезда животных. Запуск проекта запланирован на конец лета 2025 года.

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