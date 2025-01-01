В феврале в Перми откроется первый магазин Putin Team Russia Он займет 100 квадратных метров в «IMALL-Эспланада» на первом этаже Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В середине февраля в торговом центре «IMALL-Эспланада» откроется первый магазин одежды и аксессуаров бренда Putin Team Russia. Об этом «В курсе.ру» рассказали в маркетинговом отделе торгового центра.

Новый магазин займет площадь 100 кв. м на первом этаже рядом с панорамным лифтом.

Согласно информации на официальном сайте бренда, вся продукция изготавливается в Екатеринбурге на цифровом производстве SHISHKIN uniform atelier с использованием отечественных материалов.

В «IMALL-Эспланада» уточнили, что запуск марки осуществляется не по франшизе: это инициатива самих владельцев. По данным открытых источников, одним из них является дизайнер и предприниматель из Екатеринбурга Дмитрий Шишкин.

В 2020 году РИА Новости сообщали, что для президента России компания Putin Team Russia сшила чёрный спортивный костюм.

Сейчас магазины бренда работают в 16 российских городах. В этом году планируется открытие новых точек в ОАЭ, Китае и Индии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.