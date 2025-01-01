Самой аварийной трассой в Прикамье стала М-12 «Восток» За год на ней произошло шесть дорожно-транспортных происшествий Поделиться Твитнуть

В Прикамье определены самые аварийные трассы региона. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные ГУ МВД России по Пермскому краю.

Топ-5 занял участок Кострома—Шарья—Киров—Пермь на подъезде к поселку Ачит трассы М-12 «Восток». За год здесь произошло 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек, один погиб. На второй строчке — «Восточный обход Перми» с 5 ДТП, 10 пострадавшими и 1 погибшим.

На третьем месте трасса Кунгур—Соликамск—Усолье — 4 ДТП, 4 пострадавших, 1 погибший. Четвёртое и пятое место разделили трассы Кострома—Пермь и Кунгур—Соликамск. На обеих дорогах произошло по 3 ДТП. На первой пострадали 6 человек, на второй — 5 пострадавших и 1 погибший.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2024 году в Пермском крае зарегистрировано на 1,9% меньше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, чем в 2023 году. Также в регионе на 12,1% уменьшилось количество погибших в автоавариях — скончались 218 человек. Травмы в результате ДТП получил 2551 человек, что на 0,6% превышает показатель предыдущего года.

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