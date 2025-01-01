Количество погибших в ДТП в Прикамье снизилось на 12,1% Уменьшилось и число пострадавших Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В 2024 году в Пермском крае зарегистрировано на 1,9% меньше дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, чем в 2023 году. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные Главного управления МВД России по Пермскому краю.

Также в регионе на 12,1% уменьшилось количество погибших в автоавариях — скончались 218 человек. Травмы в результате ДТП получил 2551 человек, что на 0,6% превышает показатель предыдущего года.

На 4% снизилось и количество дорожно-транспортных происшествий на территории столицы Прикамья. Произошло 747 ДТП. Но при этом на 27% увеличился рост смертности — погибли 47 человек. Травмы различной степени тяжести получил 931 человек — рост по сравнению с 2023 годом составил 2,6%, сообщает издание.

Напомним, только днём 28 января текущего года в Перми произошло сразу около 10 ДТП в разных частях города. Во время сильного снегопада в Прикамье сотрудники краевой ГАИ просят водителей сократить поездки. Плохая видимость и сильный боковой ветер могут спровоцировать серьёзные аварии на дорогах. Автомобилистов призывают выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.