Алёна Бронникова В Перми днём 28 января произошло сразу около 10 ДТП в разных частях города Ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов Поделиться Твитнуть

В обеденное время 28 января в Перми произошло сразу около 10 ДТП в разных районах города. По данным «Яндекс Карт», дорожная ситуация на 13:55 оценивается в 6 баллов. Очевидцы делятся фотографиями и видео с места аварий в соцсетях.

В центре города на картах отмечены три ДТП: в правом ряду на ул. Ленина в направлении от Комсомольского пр. к ул. Куйбышева, в левом ряду у «Башни смерти» на Комсомольской площади, на перекрёстке улиц Белинского и Героев Хасана, а также в правом ряду на ш. Космонавтов рядом с домом № 49 по направлению к Центральному рынку.

Также аварии зафиксированы на б. Гагарина, ул. Братской, на выезде из города по ул. Героев Хасана, на Западном и Восточном обходах, в Кировском районе — на улицах Светлогорской и Адмирала Ушакова.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что из-за сильного снегопада в Прикамье сотрудники краевой ГАИ просят водителей сократить поездки. Плохая видимость и сильный боковой ветер могут спровоцировать серьёзные аварии на дорогах. Автомобилистов призывают выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности. По данным синоптиков, 28 января в регионе ожидается самый мощный снегопад на неделе, который к вечеру перейдёт в дождь.

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