В ГИБДД Прикамья просят водителей сократить поездки Сегодня в регионе обещан самый мощный за месяц снегопад Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в связи с ухудшением погодных условий. В первую очередь это касается вечернего и ночного времени.

«На трассе идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — говорится в предупреждении инспекторов.

По данным синоптиков, 28 января в регионе ожидается самый мощный снегопад на неделе, который к вечеру перейдёт в дождь.

За ночь в Перми выпало 3 мм осадков, по югу края 6-7 мм. Всего за текущие сутки в центральных районах края может выпасть 12 мм осадков (12 см снега). Такие обильные осадки обусловлены высоким влагосодержанием бывшей тропической воздушной массы, которая поступает с запада. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, по итогам сегодняшнего снегопада январь в Перми выйдет на третье место по общему количеству осадков, уступая только январю 2001-го (81 мм) и 2020 года (80 мм).

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