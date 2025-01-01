Чиновники прокомментировали стрельбу из пистолета в пермской гимназии Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В здании гимназии № 31 в Перми мальчик открыл стрельбу из пистолета. Об инциденте, случившемся 29 января, сайту perm.aif.ru рассказали родители учеников.

«Дочка услышала выстрелы из коридора. А потом она шла из столовой в класс и увидела в коридоре стрелявшего из пистолета мальчика. По её словам, она учуяла запах пороха и увидела дым. В этот момент к мальчику подошла учительница и стала объяснять, что нельзя себя так вести», — рассказала изданию мать ученицы.

Ситуацию прокомментировали в департаменте образования Перми. Как пояснили в администрации гимназии, речь идёт об ученике, который принёс с собой в школу игрушечный пистолет. После замечания педагога ученик прекратил стрельбу и убрал пластмассовую игрушку в портфель. С ребёнком провели воспитательную беседу, на разговор вызвали родителей..

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