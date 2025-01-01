В Перми суд взыскал с индивидуального предпринимателя более 400 тысяч рублей Поводом для иска стала не установленная вовремя кухонная мебель Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Дзержинский районный суд Перми встал на сторону истца и принял решение взыскать с индивидуального предпринимателя 425,9 тыс. руб.

В Пермском краевом суде рассказали, что по договору бытового подряда летом прошлого года пермячка внесла предварительную оплату на сумму 273,9 тыс. руб. Индивидуальный предприниматель обязался не позднее 4 сентября 2024 года изготовить и установить в её квартире кухонный гарнитур.

К назначенному исполнителем дню женщина подготовила помещение, разобрав и продав старую кухонную мебель и технику. Но ни в назначенный день, ни позже подрядчик гарнитур не установил и перестал выходить на связь. Как поясняют в суде, из-за этого семья на протяжении нескольких месяцев находилась в стеснённых условиях, без кухонной мебели.

Решением Дзержинского районного суда договор бытового подряда расторгнут, с индивидуального предпринимателя взысканы уплаченные истцом деньги, компенсация морального вреда и штраф.

Решение в законную силу не вступило.

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