«Индекс тревожности» на рынке первичного жилья в Перми снизился до 23% Но остаётся одним из самых высоких среди городов-миллионников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце 2024 года «индекс тревожности» в городах-миллионниках РФ составил 27,5%. Об этом сообщили аналитики «Объектив.РФ».

Напомним, «индекс тревожности» отражает покупательские настроения на рынке первичной недвижимости и демонстрирует, какой процент бронирований так и не переходит в реальные сделки. Иными словами, он показывает, сколько покупателей так и не завершили процесс покупки квартиры.

Наивысший уровень «индекса тревожности» был зафиксирован в декабре 2024 года в Екатеринбурге, где 38% оставивших заявку на квартиру отказались от сделки. Второе место заняла Пермь, где этот показатель составил 23%, а на третьем месте оказался Новосибирск с показателем в 20%.

Для сравнения: в ноябре «индекс тревожности» в Перми составлял 34%, а в октябре был ещё выше — 36,7%.

Эксперты отмечают, что к началу 2025 уже наблюдалось восстановление от прошлогоднего шока (он был вызван отменой льготной ипотеки, высокой ключевой ставкой, ростом первоначального взноса по ипотеке, сложностями с получением субсидированных ипотечных кредитов и перебоями с лимитами) — рынок постепенно адаптируется, принимая новые условия.

«На 2025 год можно прогнозировать стабилизацию и медленное восстановление спроса, однако не стоит ждать возвращения к уровню аномально высоких показателей 2023 года», — говорится в исследовании.

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