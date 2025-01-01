В Прикамье скончался бывший директор Губахинского коксохимического завода Прощание с Борисом Мазукой состоится 1 февраля Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Губахинского МО

В четверг, 30 января, скончался почётный гражданин Губахи Борис Мазука, об этом сообщили в администрации Губахинского МО и выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам.

Борис Григорьевич начал работать в 1960 году на Губахинском коксохимическом заводе электромонтёром. В 1961-м уехал на учёбу в Пермский политехнический институт по направлению предприятия. После окончания вуза вернулся на завод, затем занимал пост заведующего промышленно-транспортным отделом горкома партии, был секретарём горкома. В 1975 году был назначен директором коксохимического завода. В этой должности проработал 8 лет. За время его руководства транспортный цех предприятия был переведён на тепловозную тягу, была введена в эксплуатацию установка масляной флотации, модель которой даже устанавливалась в Москве на ВДНХ, где завод наградили серебряной медалью.

В 1983 году Борис Мазука переехал в Пермь, занимал должности заведующего отделом тяжёлой промышленности обкома партии и первого заместителя председателя облисполкома.

В 1991 году стал генеральным директором ПО «Пермьлестоппром».

Звание «Почётный гражданин города Губахи» было ему присвоено 25 марта 2010 года.

«Борис Григорьевич всегда отличался исключительной преданностью своему делу, честностью и открытостью. Его профессионализм, душевная щедрость и готовность прийти на помощь снискали ему уважение и любовь всех, кто знал его. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Прощание с Борисом Мазукой состоится 1 февраля 2025 года в Храме «Всех Скорбящих Радость» с 13.30.

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