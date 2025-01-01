Депутат заксобрания Пермского края займётся производством хамона Объём инвестиций в этот проект составит 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Алексей Петров

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Прикамье появится производство сыровяленых деликатесов. Проектом займётся депутат краевого Законодательного собрания Алексей Петров на своем мясокомбинате «Петровский мясной дом» в Кудымкаре. В планах предпринимателя — выпуск колбас высокого качества, включая хамон, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Для выпуска новой продукции была приобретена в Калуге камера, которая уже интегрирована в существующую производственную линию. Петров ожидает, что объёмы производства достигнут 300 кг в месяц, а цена за 1 кг составит от 1 тыс. руб. Объём инвестиций в проект — 6 млн руб. Продукция будет реализовываться в частных магазинах на территории региона.

Алексей Петров отметил, что на прикамском рынке сейчас преобладает колбаса среднего класса, в то время как сегмент премиальной продукции практически не занят.

Согласно открытым источникам, на территории региона работает только один завод по производству хамона. Сыровяленый продукт из оленины выпускает ООО «Оленья застава плюс» под Оханском.

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