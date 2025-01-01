Пермский университет вошёл в число вузов-лидеров в РФ по патентной активности

Среди национальных исследовательских учреждений ПГНИУ занял первое место

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  ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) оказался на лидирующих позициях рейтинга патентной активности российских вузов, подготовленном Федеральной службой по интеллектуальной собственности. ПГНИУ занял четвертую позицию среди всех вузов страны и первое место среди университетов, имеющих статус национальных исследовательских.

«За последние несколько лет мы создали в университете принципиально новую систему работы с талантливыми студентами, которые могут с первых курсов заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями, — прокомментировал информацию проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Владимир Ирха. — В частности, в 2024 году открылось студенческое конструкторское бюро микроэлектроники и робототехники и начал работать Центр технологической поддержки обучающихся Института компьютерных наук и технологий».

Также Владимир Ирха рассказал, что ПГНИУ вошёл в число вузов, где будет создано молодёжное проектно-конструкторское бюро по решению конкретных инженерных технологических задач от промышленных предприятий Пермского края.

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