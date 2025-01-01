Пермский университет вошёл в число вузов-лидеров в РФ по патентной активности Среди национальных исследовательских учреждений ПГНИУ занял первое место Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) оказался на лидирующих позициях рейтинга патентной активности российских вузов, подготовленном Федеральной службой по интеллектуальной собственности. ПГНИУ занял четвертую позицию среди всех вузов страны и первое место среди университетов, имеющих статус национальных исследовательских.

«За последние несколько лет мы создали в университете принципиально новую систему работы с талантливыми студентами, которые могут с первых курсов заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями, — прокомментировал информацию проректор по научной работе и инновациям ПГНИУ Владимир Ирха. — В частности, в 2024 году открылось студенческое конструкторское бюро микроэлектроники и робототехники и начал работать Центр технологической поддержки обучающихся Института компьютерных наук и технологий».

Также Владимир Ирха рассказал, что ПГНИУ вошёл в число вузов, где будет создано молодёжное проектно-конструкторское бюро по решению конкретных инженерных технологических задач от промышленных предприятий Пермского края.

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