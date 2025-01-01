В Чусовском округе Прикамья произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В пятницу, 31 января на территории Чусовского городского округа произошло смертельное ДТП, об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве рассказали, что в 8:40 на автодороге Полазна—Чусовой со стороны Перми двигался автомобиль «Лада Калина», которым управлял 70-летний водитель.

На 85-м километре, по предварительным данным, автолюбитель, поднимаясь в гору, не учёл дорожные и метеорологические условия, а также не оставил безопасной дистанции до впереди идущего грузовика «ДАФ», за рулём которого находился 29-летний мужчина, что привело к столкновению. У легковушки практически оторвало крышу.

ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате аварии пассажирка «Лада Калина» скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия, выясняя все детали случившегося.

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