В Прикамье стартовала весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности Весенняя сессия продлится до 18 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае началась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. Как и прежде, в вебинарах активно участвуют образовательные учреждения региона. В 2024 году более 60% школ, а также все колледжи и техникумы Прикамья стали участниками онлайн-занятий. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Уральского ГУ Банка России

Одним из главных преимуществ таких уроков являются живые коммуникации: слушатели могут задавать вопросы и получать ответы от экспертов в реальном времени. Занятия ведут специалисты Центрального банка, Московской биржи, Федеральной налоговой службы и Социального фонда России, а также преподаватели ведущих вузов страны и представители кредитных организаций.

В этом году программа пополнилась двумя новыми уроками, посвящёнными тому, как избежать финансовых мошенничеств, разобраться с дропами и понять их опасность. Участники также научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома, избегать финансовых потерь и безопасно использовать банковские карты. Кроме того, они узнают, как ставить финансовые цели и управлять своими финансами.

Присоединиться к онлайн-урокам можно как коллективно, так и индивидуально. В расписании запланировано более 900 эфиров на 29 тем по финансовой грамотности и профориентации. Занятия будут проходить с 01:00 до 18:00 по московскому времени для удобства слушателей.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Выбрать урок и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. В прошлом году они собрали более 91 тыс. просмотров в Пермском крае, а всего за время проведения уроков их посмотрели почти 26 млн раз по всей стране.

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