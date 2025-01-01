В прошлом году из Пермского края выдворили почти 600 мигрантов Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В минувшем году из России были депортированы 597 иностранных граждан, которые находились на территории Пермского края. Выдворенные из страны были нелегальными трудовыми мигрантами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что количество депортированных в прошлом году по сравнению с 2023-м значительно выросло — в 2,5 раза. Иностранные граждане жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ, рассказали прикамские приставы.

При этом основная доля депортированных мигрантов — это граждане Таджикистана (238 человек), далее — граждане Узбекистана (213 человек). Остальные выдворенные за пределы РФ — граждане Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана и Молдавии. Кроме того, по решению суда из РФ депортировали афганцев, китайцев и иракцев.

Напомним, ранее в полиции отчитались, что в прошлом году в регионе на 57% снизилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, а также лицами без гражданства. За год правоохранители выявили 6,5 тыс. нарушений, которые совершили иностранцы в сфере миграционного контроля.

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