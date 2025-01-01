В Пермском крае значительно уменьшилось число преступлений со стороны мигрантов В прикамской полиции подвели итоги 2024 года Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

В краевой столице состоялась коллегия ГУ МВД России по Пермскому краю, на которой правоохранители подвели итогам работы за 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

По данным полиции, за 2024 год на 57% снизилось количество преступлений, совершённых иностранными гражданами, а также лицами без гражданства. За год в Прикамье правоохранители выявили 6,5 тыс. нарушений, которые совершили иностранцы в сфере миграционного контроля. За пределы РФ в течение года было выдворено 889 человек.

Кроме того, на 28,9% упал уровень тяжких бытовых преступлений, а на треть — число убийств, которые произошли на бытовой почве.

За минувший год полиция региона расрыла более 18,5 тыс. преступлений. Из них тяжкие и особо тяжкие составили 4,8 тыс.

Согласно отчетам краевого главка, раскрываемость убийств в регионе в 2024 году составила 97,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 99,7%, разбойных нападений — 98,9%, грабежей — 92%, а изнасилований все 100%. В тоже время показатели раскрываемости краж из квартир составили 65,6%.

Как ранее писал «Новый компаньон», эксперты РИА Новости составили рейтинг по количеству преступлений в российских регионах. Пермский край занял в списке 68-е место среди других субъектов РФ. В 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления.

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