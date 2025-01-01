Елена Синица Пермский край занял 68-е место среди регионов страны по уровню преступности В 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край оказался на 68-м месте среди регионов России по уровню преступности. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Согласно данным исследования, в 2024 году в регионе на 10 тыс. жителей приходилось 174,3 преступления. Однако это на 3,8% больше, чем годом ранее. Если говорить об особо тяжких преступлениях, то их за год стало на 2,7% меньше — 45 на 10 тыс.населения.





По данным МВД, за прошлый год в России зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений. Что чуть меньше, чем годом ранее — на 1,8%. Меньше всего преступлений в прошлом году было в Чеченской Республике (17 на 10 тыс. человек), в Ингушетии (37), Дагестане (43).





Напротив, самыми неблагополучными оказались Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где в 2024 году было зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.