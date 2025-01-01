В Пермском крае назначено наказание насильнику трёхлетней девочки Виновный будет отбывать 13 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Житель деревни Елохи Верещагинского городского округа признан виновным в совершении изнасилования малолетней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Доказательства, собранные Верещагинским межрайонным следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Напомним: жуткая история произошла 16 июня 2024 года. Девочка, которая воспитывается в многодетной семье, играла во дворе. Мужчина позвал её «посмотреть борщевик». Мать забеспокоилась, когда дочь не пришла вовремя с прогулки. Ночью местные жители нашли ребёнка в крови и без сознания в кустах недалеко от дома.

Злоумышленник был выявлен и задержан полицией в кратчайший срок. Экспертиза признала его вменяемым.

Мужчина своей вины не признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После этого еще полтора года он будет ограничен в свободе.

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