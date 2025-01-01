В Пермском крае назначено наказание насильнику трёхлетней девочки
Виновный будет отбывать 13 лет лишения свободы
Житель деревни Елохи Верещагинского городского округа признан виновным в совершении изнасилования малолетней девочки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
Доказательства, собранные Верещагинским межрайонным следственным отделом, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Напомним: жуткая история произошла 16 июня 2024 года. Девочка, которая воспитывается в многодетной семье, играла во дворе. Мужчина позвал её «посмотреть борщевик». Мать забеспокоилась, когда дочь не пришла вовремя с прогулки. Ночью местные жители нашли ребёнка в крови и без сознания в кустах недалеко от дома.
Злоумышленник был выявлен и задержан полицией в кратчайший срок. Экспертиза признала его вменяемым.
Мужчина своей вины не признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После этого еще полтора года он будет ограничен в свободе.
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