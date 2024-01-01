В Прикамье продлили арест обвиняемому в изнасиловании ребёнка мужчине В июне в Верещагино трёхлетнюю девочку нашли в крови и без сознания Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Верещагино суд продлил срок содержания в СИЗО 30-летнему жителю д. Елохи, которого обвиняют в изнасиловании трёхлетней девочки. Он пробудет под арестом до 17 ноября.

По данным Properm, ранее обвиняемый сознался в содеянном, а на суде по продлению меры пресечения он и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следствия.

В конце июня в Верещагино следователи предъявили обвинения подозреваемому 30-летнему жителю д. Елохи в изнасиловании малолетнего ребёнка.

По данным следствия, после преступления личность мужчины сразу установили и вскоре он был задержан оперативниками.

В материалах дела говорится о том, что с 20:00 16 июня до 01:00 17 июня рядом с одним из деревенских домов мужчина изнасиловал ребёнка. О преступлении стало известно из соцсетей. Сообщалось, что девочка воспитывается в многодетной семье. В день происшествия она играла во дворе, мужчина и позвал её «посмотреть борщевик». Ночью местные жители нашли ребёнка в крови и без сознания.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

В отношении обвиняемого тогда назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

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