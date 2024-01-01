30-летнему жителю Прикамья предъявили обвинения в изнасиловании ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявили обвинения 30-летнему жителю д. Елохи Верещагинского городского округа в изнасиловании малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

В ведомстве рассказали, что обвиняемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий с участием сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции.

Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). По ходатайству следствия судом в отношении молодого мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства преступления в следкоме не разглашают. Известно лишь, что следователями уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении обвиняемого. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребёнка. «В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям и бездействиям субъектов профилактики и органов опеки, а также законного представителя малолетней потерпевшей», — отметили в СУ СКР по региону.









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