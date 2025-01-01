Председатель СК России контролирует ситуацию с аварийным домом в Пермском крае В здании частично проломлена кровля Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в посёлке Углеуральский Губахинского городского округа.

Напомним: 23 января в Углеуральском под тяжестью неубранного снега частично обрушилась кровля двухэтажного жилого дома.

Информация об инциденте появилась в комментариях в аккаунте приёмной Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Там была размешена ссылка на публикацию в социальной сети о том, что здание 1962 года постройки, признанное аварийным в 2019 году, находится в непригодном для проживания состоянии. В январе нынешнего года в произошло обрушение потолочных перекрытий, а также прорыв трубы системы отопления, в результате чего были повреждены две квартиры. По информации Следственного комитета, несмотря на то, что жильцы оказались в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, им не было предоставлено жильё из маневренного фонда.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю по доводам этого комментария было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе уголовного дела и результатах расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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