Жительница Перми подожгла квартиру дочери Сотрудники МЧС спасли на пожаре шесть человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пожар в Перми на ул. Веденеева произошёл ночью 29 января. Сообщение поступило в 00:42, к месту вызова были направлены 6 машин и 18 человек личного состава. Горела квартира в многоквартирном жилом доме, площадь пожара составила 20 кв. м.

В 00:53 пожар был потушен. При помощи спасательных устройств были эвакуированы 6 человек. Погибших нет, но одной женщине потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления причины возгорания. По словам жителей дома, пожар на первом этаже устроила пенсионерка, которую дочь закрыла в квартире. Между женщинами ранее возникали конфликты, понадобилось вмешательство полиции. Правоохранители заявили соседям, что за пожилой женщиной надо приглядывать, так как она может поджечь квартиру.

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