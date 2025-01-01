Алёна Бронникова Роспотребнадзор Прикамья отсудил 16 млн рублей в защиту прав потребителей За год управление направило в суд 306 исков Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги защиты прав потребителей за 2024 год. В суд общей юрисдикции за год было направлено 306 исков, дано 137 заключений по делу.

Как отмечает ведомство, среди направленных в суд заявлений 78 были поданы в защиту прав конкретных людей, остальные 228 — неопределённого круга потребителей. В основном нарушения были обнаружены в сферах предоставления жилищно-коммунальных и образовательных услуг.

«Из числа данных управлением заключений по гражданским делам в суде удовлетворенно 92 исковых заявления потребителей. В их пользу присуждено 16 млн руб., из которых моральный вред составил 1,2 млн руб.», — отмечает ведомство.

Из всех направленных в суд исков 264 были удовлетворены. В пользу потребителей взыскано 5,6 млн руб., из них моральный вред — 1,1 млн руб.

По сравнению с итогами 2023 года, количество поданных исков снизилось на 10%, количество выданных заключений выросло на 35%, общая сумма взысканий снизилась на 25%. По гражданским делам было представлено 68 исков на 11,5 млн руб.

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