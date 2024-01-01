Роспотребнадзор Пермского края отсудил в пользу потребителей более 11 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Управление Роспотребнадзор (РПН) по Пермскому краю в 2023 году помогло потребителям получить через суды более 11 млн руб. за нарушение их прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

РПН, занимающееся судебной защитой прав потребителей, подал 338 исковых заявлений в суд общей юрисдикции, 101 дело получило заключение. Из поданных исковых заявлений 76 было подано в защиту прав конкретного потребителя, а 262 — в защиту неопределенного круга потребителей.

Управление представило 68 исковых заявлений потребителей в суде по гражданским делам, по которым было присуждено 11,5 млн руб. в пользу потребителей. В этой сумме моральный вред составил 761 тыс. руб.

Из всех поданных исковых заявлений управлением 306 были удовлетворены в суде, потребителям присудили около 7 млн руб. В этой сумме моральный вред составил 558 тыс. руб.

В основном иски касались взыскания денежных средств за товар ненадлежащего качества, возложения обязанности поставки товара, взыскания неустойки за нарушение срока передачи товара и компенсации морального вреда.

В сфере предоставления услуг иски касались взыскания неустойки за нарушение сроков оказания услуг или выполнения работ, а также возложения на хозяйствующий субъект обязанности по устранению недостатков. В сфере ЖКХ — понуждения к исполнению требований законодательства, связанных с согласованием источника водоснабжения и получением специального разрешения на его использование.

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