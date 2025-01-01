На СВО погиб общественник из Прикамья Василий Отинов Он возглавлял НКО «Союз патриотических сил Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Подслушано Кудымкар"

В ходе спецоперации на Украине погиб председатель общественной организации «Союз патриотических сил Пармы» Василий Отинов. Об этом сообщили родственники военнослужащего в соцсетях.

Мужчина подписал контракт и ушёл на СВО осенью 2022 года, а погиб в январе этого года. Прощание с военнослужащим состоится 3 февраля с 12:00 в ритуальном зале у морга по ул. Коркиных, 11 в Кудымкаре. Его похоронят на местном кладбище.

По данным издания «Парма-Новости», с начала СВО погибли, а также находятся в госпиталях и военных частях уже 237 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе в Гайнском округе похоронили уроженца д. Имасы Дмитрия Осипова. Он родился 23 января 1996 года и служил стрелком мотострелкового отделения. Мужчина погиб 18 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

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