Алёна Бронникова В Пермском крае 30 января простятся с ещё одним погибшим в ходе СВО Его похоронят в Большесосновском округе Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Большесосновский муниципальный округ" ВКонтакте

В Пермском крае 30 января проходит церемония прощания с ещё одним погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим. Администрация Большесосновского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о времени и месте прощания с Виталием Кошелевым. Когда и при каких обстоятельствах погиб военный, не раскрывается.

«Прощание с Кошелевым Виталием Леонидовичем, погибшим в ходе специальной военной операции, состоится в 12:00 30 января на площади Храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Большая Соснова», - информируют власти муниципалитета.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 30 января также проходят похороны 47-летнего жителя Юрлинского муниципального округа. Администрация выразила соболезнования близким и сообщила о начале церемонии в 12:30 в Доме культуры с. Усть-Зулав. Обстоятельства смерти Ивана Перебатова власти не уточнили.

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