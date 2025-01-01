Алёна Бронникова Два электросетевых предприятия Прикамья преобразуют в акционерные общества Власти объяснили это необходимостью для их дальнейшего развития Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чернушинское ПКГУП «Краевые электрические сети» и Соликамское ПКГУП «Северные электрические сети» в Пермском крае преобразуют в акционерные общества (АО). Об этом свидетельствует постановление на сайте регионального правительства, которым вносятся изменения в прогнозный план приватизации.

Организации на праве хозяйственного ведения владеют электросетевыми комплексами в нескольких округах края. Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», в октябре сообщалось о переводе обоих предприятий в формат обществ с ограниченной ответственностью (ООО) для повышения эффективности управления имуществом.

В краевом минЖКХ изданию пояснили, что преобразование ПКГУП в АО позволит привлечь финансовые инструменты для их развития. При этом владелец не изменится.

Закон о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень действует в Прикамье с 2023 года. Региональные власти считают, что передача полномочий по электроснабжению с муниципального на краевой уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок.

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