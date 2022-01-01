Максим Артамонов В Пермском крае муниципальные электросети смогут передать в региональную собственность с 2023 года Законопроект будет рассмотрен на ближайшей пленарке Заксобрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Пермского края и чиновники доработали ко второму чтению законопроект о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Поправку в законопроект внёс председатель комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры Антон Удальёв. Она устанавливает право муниципалитетов на передачу имущества. В первом чтении в документе говорилось, что территории обязаны передавать электросети в собственность Пермского края. Тогда региональная прокуратура выступила с возражениями.

Как уточнил Удальёв, в таком виде с учётом поправки законопроект будет рассмотрен на заседании ЗС в ноябре. Если законопроект будет принят, то передача имущества начнётся с начала 2023 года.

По мнению парламентариев, передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её. После принятия законопроекта в регионе появится новое государственное унитарное предприятие. При этом выделения дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется, так как доходы будущего ГУПа будут формироваться исходя из тарифа.

Напомним, в первом чтении депутаты краевого парламента приняли этот законопроект в октябре. Против такого решения выступила региональная прокуратура, указав на несоответствие действующему законодательству. Также ряд недочётов выявила Контрольно-счётная палата. После поправки эти замечания были сняты.

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