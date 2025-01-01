Алёна Бронникова Власти Пермского края почти на 10% увеличат размеры социальных выплат Законопроект рассмотрят в марте Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Пермском крае с 1 апреля планируют увеличить размеры социальных выплат и пособий на 9,5% отдельным категориям граждан. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Индексация коснётся поддержки работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны, ветеранов труда, многодетных семей и жён участников СВО за рождение ребёнка. Также некоторые категории учащихся будут обеспечены бесплатным питанием, школьной формой и оплатой проезда.

Кроме того, на 9,5% увеличат фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, которые не входят в указные категории, например, сотрудники администрации, юристы, экономисты, инженеры и другие специалисты, обеспечивающие работу соответствующих организаций.

«Поручил краевому минфину определить источники финансирования и организовать работу по внесению изменений в бюджет на этот год. Законопроект будет рассмотрен в краевом парламенте в марте», — сообщил глава региона.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Прикамье увеличили размер единого пособия на детей и беременных женщин, пособия в связи с рождением первенца и ежемесячной выплаты из средств маткапитала. Изменения связаны с новым прожиточным минимумом, установленным в регионе с начала года.

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