В Прикамье остановился рост цен на бензин За неделю стоимость литра топлива подросла на 1 копейку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 21 по 27 января в Пермском крае средняя стоимость литра бензина выросла на 1 копейку, достигнув 61,34 руб. Об этом сообщает Росстат.

Так, АИ-92 подорожал до 55,72 руб. (+1 коп.), АИ-95 — до 60,54 руб. (+2 коп.). АИ-98 остался в цене 83,94 руб. Цена дизельного топлива подросла тоже на 1 коп., до 71,25 руб.

Как и прежде, Пермский край по стоимости бензина — в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа. Только АИ-98 продаётся дороже в Пензенской и Самарской областях.

С 21 по 27 января 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 26 субъектах Российской Федерации. Более всего топливо подорожало в Хабаровском крае (+0,6%). Снижение цен было зафиксировано в пяти субъектах Российской Федерации: в Ямало-Ненецком автономном округе, например, цены упали на 1,8%.

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