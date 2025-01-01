Елена Бардукова
В 2025-2027 годах Соликамский округ получит 472 млн рублей
Средства будут выделены по краевой программе «Верхнекамье»
На заседании правительства Пермского края глава Соликамского округа Александр Русанов представил ход реализации региональной программы «Верхнекамье» на территории муниципалитета. Общая стоимость мероприятий за 2022-2024 год составила 488 млн руб.
Из этой суммы 138,7 млн рублей было направлено на сферы образования и спорта: благоустройство территорий детских садов №№ 28, 35 и 47, строительство двух межшкольных стадионов у школ № 6 и № 17. Также был обустроен лыжный комплекс «Снежинка» — здесь появилась лыжероллерная трасса, автомобильные парковки, модульный лыжный комплекс, биатлонное стрельбище, проведено наружное освещение.
По словам Александра Русанова, совместными усилиями, благодаря программе «Росмолодёжь-2023», был создан центр «Молодёжь Соликамска». В 2024 году была продолжена работа по ремонту здания и благоустройству территории на общую сумму 35 млн руб.
Кроме того, за отчётный период в Соликамске были благоустроены четыре общественные территории: пешеходная зона на проспекте Строителей, береговая линия реки Усолка («Соляная верста»), места для торговли дикоросами «Поле чудес» и городской парк. Объём финансирования составил 171,6 млн руб. Также по направлению «Благоустройство» приобрели 12 единиц коммунальной техники, отремонтировали и обустроили дорожно-тропиночную сеть — более четырёх километров, четыре дворовых проезда, установили 66 контейнерных площадок на общую сумму 142,9 млн руб.
В ближайшие три года на средства, выделяемой по программе «Верхнекамье», будут благоустроены три сквера, продолжится работа по обновлению остановочных комплексов в центральной части города, ремонту тротуаров, фасадов многоквартирных домов. Общий объём финансирования на 2025-2027 годы составляет 472 млн руб.
Кроме того, в 2025 году в округе будет реализован проект «Слобода солеваров, который победил в конкурсе Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения» и получил грант в 96,6 млн руб. Напомним, проект предусматривает благоустройство территории набережной у музея-заповедника «Сользавод», единственного в мире музея деревянного промышленного зодчества под открытым небом с полностью сохранной технологической цепочкой завода.
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