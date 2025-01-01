Елена Бардукова В 2025-2027 годах Соликамский округ получит 472 млн рублей Средства будут выделены по краевой программе «Верхнекамье» Поделиться Твитнуть

Соликамск / фото: ilipin.livejournal.com

На заседании правительства Пермского края глава Соликамского округа Александр Русанов представил ход реализации региональной программы «Верхнекамье» на территории муниципалитета. Общая стоимость мероприятий за 2022-2024 год составила 488 млн руб.

Из этой суммы 138,7 млн рублей было направлено на сферы образования и спорта: благоустройство территорий детских садов №№ 28, 35 и 47, строительство двух межшкольных стадионов у школ № 6 и № 17. Также был обустроен лыжный комплекс «Снежинка» — здесь появилась лыжероллерная трасса, автомобильные парковки, модульный лыжный комплекс, биатлонное стрельбище, проведено наружное освещение.

По словам Александра Русанова, совместными усилиями, благодаря программе «Росмолодёжь-2023», был создан центр «Молодёжь Соликамска». В 2024 году была продолжена работа по ремонту здания и благоустройству территории на общую сумму 35 млн руб.

Кроме того, за отчётный период в Соликамске были благоустроены четыре общественные территории: пешеходная зона на проспекте Строителей, береговая линия реки Усолка («Соляная верста»), места для торговли дикоросами «Поле чудес» и городской парк. Объём финансирования составил 171,6 млн руб. Также по направлению «Благоустройство» приобрели 12 единиц коммунальной техники, отремонтировали и обустроили дорожно-тропиночную сеть — более четырёх километров, четыре дворовых проезда, установили 66 контейнерных площадок на общую сумму 142,9 млн руб.

В ближайшие три года на средства, выделяемой по программе «Верхнекамье», будут благоустроены три сквера, продолжится работа по обновлению остановочных комплексов в центральной части города, ремонту тротуаров, фасадов многоквартирных домов. Общий объём финансирования на 2025-2027 годы составляет 472 млн руб.

Кроме того, в 2025 году в округе будет реализован проект «Слобода солеваров, который победил в конкурсе Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения» и получил грант в 96,6 млн руб. Напомним, проект предусматривает благоустройство территории набережной у музея-заповедника «Сользавод», единственного в мире музея деревянного промышленного зодчества под открытым небом с полностью сохранной технологической цепочкой завода.

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