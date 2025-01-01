Алёна Бронникова В департаменте ЖКХ Перми назначен новый заместитель начальника Им стал бывший директор КСК Вячеслав Петухов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми назначили нового заместителя начальника. Как указано на официальном сайте мэрии, им стал Вячеслав Петухов.

Издание «Звезда» со ссылкой на источники сообщает, что 50-летний бывший директор ООО «Краевая сетевая компания» (КСК) приступил к исполнению обязанностей в мэрии 29 января. На новом посту он будет курировать правовые и финансовые вопросы ведомства.

Накануне стало известно о других перестановках в пермской администрации. «Новый компаньон» сообщал, что департамент дорожного хозяйства и благоустройства покидает начальник Дмитрий Мясоедов. Исполняющим обязанности стал замруководителя ведомства Ринат Зинатов. По версии СМИ, Мясоедов займёт должность заместителя главы в администрации Пермского муниципального округа.

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