Из-за аварии в Пермском крае остались десятки домов и соцобъектов В Чусовом идут работы на магистрали Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Чусовом в связи с коммунальной аварией сотни жителей города остались без горячей воды и отопления. Отключения затронули несколько улиц, на которых расположены жилые дома, школы и детсады. Об этом сообщается в паблике «ЧП Чусовой».

В частности, с 9:30 нет воды отопления или воды в 29 зданиях по ул. 50 лет ВЛКСМ, в 10-ти здания по ул. Коммунистическая, восьми по ул. Мира и шести по ул. Космонавтов.

Без тепла остались шесть детских садов и две школы.





Аварийное отключение по этим адресам было в 8:30, все работы власти обещают завершить до 15:00.

Напомним, ранее, 26 января, около 9:30 произошло отключение электричества на большой площади в Перми и ближайших пригородах. Света не было в Индустриальном и Дзержинском районах, в правобережной части Орджоникидзевского района, в Верхней Курье, в Пермском округе в направлении Усть-Качки. Кратковременные нарушения электроснабжения была зафиксированы в СНТ в Краснокамском, Ильинском и Добрянском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.