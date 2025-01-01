В Прикамье изменят закон о региональном Совете муниципалитетов Вопрос рассмотрят на февральском пленарном заседании ЗС Поделиться Твитнуть

В краевой парламент внесён законопроект о внесении изменений в закон о региональном Совете муниципалитетов. Документ в том числе уточняет формы взаимодействия Совета с органами государственной власти. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Одобрение данного законопроекта позволит включать членов Совета в состав координационных и консультативных структур, работа которых связана с вопросами полномочий местных органов самоуправления.

Кроме того, федеральный закон обязывает Совет муниципальных образований региона представлять высшему исполнительному органу субъекта РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления годовые отчёты о состоянии и динамике развития местного самоуправления в данной области. Правила подготовки таких отчётов могут быть определены законодательно на уровне субъекта РФ. Соответствующее положение будет закреплено в региональном законодательстве.

Также проект закона предполагает изменение названия Совета муниципальных образований Пермского края на Ассоциацию «Совет муниципальных образований Пермского края».

Законопроект будет рассмотрен на февральском пленарном заседании.

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