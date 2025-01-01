Судебные приставы Пермского края оштрафовали коллекторов на 6 млн рублей Каждая третья жалоба на профессиональных сборщиков долгов признавалась обоснованной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю было рассмотрено 648 жалоб, касающихся деятельности профессиональных коллекторских и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности.

После анализа 175 обращений были составлены протоколы об административных правонарушениях или выданы предупреждения о недопустимости нарушения обязательных норм.

Наиболее распространенными нарушениями являются: взаимодействие с третьими лицами, недобросовестное взыскание долгов, психологическое давление на должников, введение в заблуждение, злоупотребление правами и пр.

По фактам таких действий в 2024 году было рассмотрено 104 административных дела, по которым виновные были оштрафованы на 6 млн 83 тыс. руб.

Как отметили в пресс-службе ГУФССП по региону, все нарушители зарегистрированы в других регионах, а одно жалоба на коллекторскую организацию в Пермском крае не подтвердилась.

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