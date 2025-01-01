Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Объявлен старт заявочной кампании премии Пермского края в сфере культуры Накануне было опубликовано объявление о приёме заявок на городскую премию по культуре Поделиться Твитнуть

Премию в номинации "Честь и достоинство" получает Лидия Лисовенко

Илья Радченко

Министерство культуры Пермского края и Центр по реализации проектов в сфере культуры объявляют о начале приёма заявок на премию Пермского края в сфере искусства и культуры.

Награды будут вручаться за проекты, реализованные в 2024 году. К участию приглашаются писатели, артисты, музыканты, художники, кинематографисты, творческие коллективы и авторы проектов в области культуры и искусства. В объявлении о начале заявочной кампании подчёркивается, что главными темами прошлого года стали семья и семейные ценности.

Премия вручается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения, работы и проекты, получившие общественное и профессиональное признание и являющиеся значительным вкладом в культурное наследие края и страны в целом.

Соискание на премию проводится в 10 номинациях:

— литература,

— театр,

— музыка,

— изобразительное искусство,

— кино,

— инклюзивный проект в различных видах искусства и творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья и(или) с их участием,

— сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края,

— проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества,

— детский и(или) молодёжный проект в различных видах искусства и творчества, в том числе для детей (молодёжи) и(или) с участием детей (молодёжи),

— «Честь и достоинство» (личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края).

Произведения и работы, выдвигаемые на соискание премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2024 год, принимаются до 30 апреля 2025 года в Центре по реализации проектов в сфере культуры.

Напомним, в декабре 2024 года награды лауреатам вручил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Торжественная церемония состоялась на новой сцене Пермского ТЮЗа. На соискание премий в сфере культуры и искусства по итогам 2023 года было подано 64 заявки.

Премии в сфере культуры учреждены в Прикамье в 1995 году.

Накануне департамент культуры и молодёжной политики Перми объявил о старте заявочной кампании городской премии по культуре. Она пройдёт с 15 февраля по 15 марта. Эта премия вручается по девяти номинациям:

– Хореографическое искусство. Премия им. Сергея Павловича Дягилева,

– Драматическое искусство (актёрское). Премия им. Лидии Владимировны Мосоловой,

– Музыкальное искусство (композиция). Премия им. Александра Павловича Немтина,

– Художественная литература. Премия им. Алексея Федоровича Мерзлякова,

– Изобразительное искусство. Премия им. Ивана Степановича Борисова,

– Режиссёрская работа. Премия им. Георгия Ивановича Буркова,

– Культурно-просветительская деятельность. Премия им. Николая Николаевича Серебренникова,

– Педагогическое мастерство в сфере искусства. Премия им. Людмилы Павловны Сахаровой,

– Исполнительское мастерство в музыкальном искусстве. Премия им. Юрия Васильевича Агафонова.

Премию Перми в сфере культуры ежегодно вручает глава города в День города – 12 июня.





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