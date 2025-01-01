Пермское УФАС признало рекламу приложения для знакомств ненадлежащей Рекламодатель получил предупреждение Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское Управление ФАС признало ненадлежащей рекламу приложения для знакомств Love.ru. Листовки, привлекающие внимание к его услугам, распространялись рядом с пермским ТРК «Семья». В тексте рекламы, направленной на продвижение интернет-ресурса, было указано, что это «приложение для знакомств № 1».

В ведомстве разъясняют, что реклама не должна содержать информацию, которая не соответствует действительности, а также заявления о превосходстве рекламируемого товара по сравнению с другими товарами или услугами.

Применение в рекламе терминов «лучший», «первый», «номер один» возможно лишь при наличии чёткого критерия для сравнения, который подтверждён объективными данными.

В данном случае в рекламе использовалась фраза «Приложение для знакомств № 1», но отсутствовало разъяснение критерия, по которому проводилось сравнение, а также независимое подтверждение данного утверждения.

Пермское УФАС признало в рекламе ООО «Лав.Ру» нарушение Закона о рекламе. Рекламодатель получил предупреждение.

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