Рейс из Перми в Санкт-Петербург задержали из-за атаки БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 29 января, в Большом Савино был задержан вылет рейса №6582 Пермь—Санкт-Петербург с 5.20 до 7.41 местного времени.

По данным Росавиации, с 2:56 до 4:32 по московскому времени вводились временные ограничения на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково. Для обеспечения безопасности полётов гражданских судов воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

По данным минобороны России, в течение прошедшей ночи силами ПВО над девятью российскими регионами были перехвачены и уничтожены 104 беспилотника — один из них в Ленинградской области. Больше всего БПЛА — 47 — сбили над территорией Курской области, 27 — над Брянской областью, 11 — над Смоленской.

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